‘Patriota não divide o país’, diz Pacheco sobre ameaças de Bolsonaro

Em meio à mais um capítulo da recorrente crise institucional protagonizada por Jair Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, publicou há pouco nas redes sociais um texto em que reforça a importância do diálogo entre os Poderes e o respeito às diferenças, e diz que aqueles que querem dividir o Brasil não são patriotas.

Sem citar Bolsonaro, o senador conclui a mensagem afirmando que o Congresso exerce “vigorosa vigilância” sobre os avanços democráticos conquistados e não permitirá retrocessos.

“O diálogo entre os Poderes é fundamental e não podemos abrir mão dele, jamais. Fechar portas, derrubar pontes, exercer arbitrariamente suas próprias razões são um desserviço ao país. Portanto, é recomendável, nesse momento de crise, mais do que nunca, a busca de consensos e o respeito às diferenças. Patriotas são aqueles que unem o Brasil, e não os que querem dividi-lo. E os avanços democráticos conquistados têm a vigorosa vigilância do Congresso, que não permitirá retrocessos”, escreveu Pacheco.

O texto foi publicado dois dias depois de Bolsonaro anunciar que irá entregar ao presidente do Senado um pedido para abrir o processo de impeachment contra os ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, do STF e do TSE.