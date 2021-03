Pasta de Pazuello já informa governadores: novo ministro só na quinta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Auxiliares diretos de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde começaram a informar a governadores nesta segunda que o apagão administrativo na pasta deve durar pelo menos até quinta-feira.

É o tempo que o governo deve conseguir liberar Marcelo Queiroga para o serviço. Até lá, o país seguirá na situação surreal de viver o pior momento da pandemia com um Ministério da Saúde no limbo.

O ministro no cargo não tem poder para estabelecer novas medidas porque já há um sucessor andando pelo prédio. O novo ministro, sem caneta, só tem a saliva para atuar.

Enquanto isso, os governadores acompanham a situação de colapso nos estoques de medicamentos para Covid-19 se agravar.

“Todos estamos preocupados com o cenário. Falta resposta do governo sobre a crise dos insumos e a mudança no Ministério da Saúde só acontecerá na quinta”, diz um governador ao Radar.