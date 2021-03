Pasta de Pazuello esquece 16 mil doses de vacinas para indígenas no PA

Eduardo Pazuello, dito especialista em logística, acaba de colher mais uma marca impressionante no Ministério da Saúde. Nesse caos instalado no país, com ausência de doses de vacina, a pasta do ministro simplesmente esqueceu num depósito no Pará 16.000 doses de imunizantes que deveriam ser aplicadas em povos indígenas do estado.

O leitor não leu errado. Há um mês, o estado que proporcionalmente menos doses de vacinas recebeu do governo separou o lote de doses para que o serviço de saúde indigenista, ligado ao Ministério da Saúde, imunizasse os povos indígenas e nada de o trabalho ser feito.

Segundo interlocutores do governo paraense, as doses seguem abandonadas. O Pará ainda patina na vacinação por causa de suas características. O estado é maior do que a Colômbia e tem cidades espalhadas por todo o seu território – ao contrário do Amazonas, por exemplo, cuja maioria da população está na região de Manaus. Em algumas comunidades é preciso viajar dois dias de barco, a partir da sede do município.