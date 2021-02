Pasta de Pazuello anuncia a compra de 290 milhões de seringas

O Ministério da Saúde anunciou a compra de 290 milhões de seringas e 180 milhões de agulhas hipodérmicas. O negócio será feito a partir da Medida Provisória 1.026, de janeiro, que dispõe sobre medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e insumos destinados à vacinação contra a Covid-19.

Segundo o ministério, o material será utilizado no Programa Nacional de Imunizações, com o objetivo de eliminar, erradicar e controlar as doenças imunopreveníveis em território brasileiro.

Em dezembro, quando diversos países já tinham iniciado a imunização contra a Covid-19, a Saúde não teve sucesso na primeira tentativa de comprar seringas e agulhas para a vacinação.