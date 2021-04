Partidos monitoram desempenho de Haddad e Boulos nas pesquisas em SP

Um importante cacique de um dos maiores partidos do Congresso percebeu um padrão nas últimas pesquisas encomendadas para consumo interno da sigla em São Paulo.

O petista Fernando Haddad e o líder do PSOL Guilherme Boulos têm se revezado na liderança das sondagens realizadas no estado para o Palácio dos Bandeirantes.

Ainda há muito tempo até a disputa de 2022, claro, mas o “fenômeno” é monitorado de perto pelos políticos.

Do outro lado do jogo político, como mostra o Radar na edição de VEJA que está nas bancas, João Doria já organiza o anúncio da filiação ao PSDB do seu vice, Rodrigo Garcia, que deixará o DEM para tentar disputar a sucessão no estado.