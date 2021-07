Partidos ignoram ameaça de Bolsonaro sobre veto ao fundão

Com toda a pressão criada em torno do fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, os caciques partidários da Câmara não ficaram nada contentes com a declaração de Jair Bolsonaro antecipando o veto ao dispositivo que prevê os gastos eleitorais para o próximo ano. Dito isso… A turma não levou a sério a fala do presidente, vista como mais uma bravata para a torcida.

Quem conversou com Arthur Lira e demais líderes nesta terça, ouviu um relato simples: a LDO é apenas uma previsão orçamentária, o orçamento ainda será discutido, e quem é contra a previsão de verbas deve lembrar das declarações de Bolsonaro sobre não realizar eleições no próximo ano. É preciso de dinheiro para bancar as campanhas, coisas da democracia.