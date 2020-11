Partidos contabilizam baixas na reta final das eleições municipais

Uma consulta aos dados do TSE mostra o tanto de baixas que os dirigentes partidários precisam administrar ao longo da corrida eleitoral. Só entre as renúncias, foram 7.964 em todo o país até o momento. Já as candidaturas indeferidas somam mais 8.298 casos.

Os motivos para o indeferimento incluem o abuso de poder, gasto ilícito e conduta vedada, entre outros. Até o momento, o PT lidera o quadro, com 651 candidatos indeferidos. O MDB registra 493 e, na sequência, o PSL, com 433.

No caso das renúncias, quem lidera o quadro é o MDB, com 625. Depois figuram o PSD, com 551 e o PSDB com 513. Os candidatos podem alegar os mais diversos motivos para abdicar do pleito. Falta de apoio político ou recursos financeiros são os motivos mais comuns, mas a falta de planejamento também pode influenciar.

O levantamento foi realizado por Arthur Fisch, consultor de inteligência eleitoral da plataforma Confirma e pesquisador da FGV, onde participou do desenvolvimento da base de dados eleitorais CEPESPData.