Parte do PSB já começa a namorar com Lula no Nordeste

O Radar já mostrou que integrantes da cúpula do PSB atuam ativamente para tentar oferecer aos brasileiros, em 2022, um projeto de renovação política que fuja da polarização entre Jair Bolsonaro e Lula.

Essa construção, tocada pelo presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, segue nos debates e conversas com aliados como Flávio Dino, do PCdoB e outros nomes do empresariado nacional.

A cúpula socialista, no entanto, já reconhece que o retorno de Lula ao jogo já começa a provocar cooptações no partido. Parte importante do PSB no Nordeste, o grupo do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, segundo integrantes da cúpula partidária, já se movimenta nos bastidores do partido para se reaproximar do petista.

Se Lula for candidato, a chance de os socialistas se dividirem será grande. O petista, depois de vacinado, já avisou que irá percorrer o país para resgatar antigas alianças e construir seu projeto de retorno ao Planalto.