Parlamentares planejam ações preventivas para enfrentar colapso no Pará

O Comitê de Crise da Covid-19 no Congresso Nacional se reuniu nesta quarta-feira com diferentes lideranças para tratar da situação da saúde no Pará, estado que já sente os efeitos da nova variante do coronavírus que que gerou uma grave crise sanitária no Amazonas nas últimas semanas.

A discussão foi voltada para o enfrentamento da segunda onda de covid-19 nas regiões do baixo Amazonas e no Tapajós, no Pará. O estado sofre com a falta de equipamentos de proteção individual, equipamento de diagnóstico e monitoramento e a remessa de vacinas em caráter de urgência.

Estiveram presentes o deputado federal Evair de Melo (PP-ES), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Comércio Internacional e do Investimento e coordenador do Comitê de Crise Covid-19 do Congresso Nacional, a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, o deputado Eduardo Costa (PTB-PA), vice-presidente da Frente e membro do Comitê e o deputado Cristiano Vale (PL-PA).

Conduzida por Deyvid Pereira, diretor institucional do Comitê de Crise, a reunião contou com a participação de Breno Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde, e de Thomas Law, presidente do Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina) — entidade que se comprometeu a fazer uma transferência imediata de equipamentos de proteção individual para o Pará.