Parlamentares criam frente para reduzir o chamado custo Brasil

Cerca de 200 deputados e senadores irão integrar a chamada Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, a ser criada na próxima quarta, dia 1º de julho. O objetivo do grupo, que será presidido pelo deputado federal Alexis Fonteyne (Novo-SP), é liderar as discussões em torno da redução do chamado custo Brasil.

O custo país é um indicador que compara o ambiente de negócios de cada nação. O cálculo leva em conta, por exemplo, questões como logística, segurança jurídica e existência de marcos regulatórios para atividades econômicas específicas. Quanto mais complicado é para uma empresa operar em determinado lugar, maior tende a ser o custo país daquela economia.

A burocracia e a deficiência na infraestrutura sempre posicionaram o Brasil na ponta de cima do ranking das nações com os maiores custos país. De acordo com o Movimento Brasil Competitivo, o indicador brasileiro chega a quase 1,5 trilhão de reais ou 22% do PIB por ano. Esse é o montante que as empresas que operam no país gastam a mais do que as que operam em países da OCDE em razão dos nossos problemas internos históricos.

A frente é apoiada pela Confederação Nacional da Indústria e entre as linhas de discussão estão as reformas tributária e administrativa. A cerimônia de criação do grupo será transmitida pelas redes sociais da CNI e também da própria frente parlamentar às 11h da próxima quarta.