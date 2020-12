Parlamentares brasileiros tentaram, em vão, barrar aborto na Argentina

Num ofício de última hora, enviado ontem, dois parlamentares brasileiros do Podemos fizeram apelo aos senadores argentinos para rejeitarem a aprovação do aborto no país.

Acreditam que a decisão argentina abre um precedente para o Brasil adotar medida semelhante.

O documento foi assinado pelo senador Eduardo Girão (CE) e pelo deputado Roberto Lucena (SP), ligados a grupo religioso conservador denominado Pró-Vida.

“A legalização do aborto tem servido aos interesses econômicos globais de grandes fundações internacionais que lucram imoralmente com essa cultura da morte, promovendo massacres de bebês indefessos no ventre de suas mães. A verdade é que não há nenhuma preocupação pessoal com esta mulher que está em uma situação vulnerável quando decide abortar”, diz o ofício dos dois parlamentares.

Em outro trecho, os parlamentares afirmam que seria muito importante para a América Latina que os argentinos tivessem mantido decisão de dois anos atrás, quando rejeitaram o aborto.

Lucena e Girão são, respectivamente, presidente e vice do grupo parlamentar Brasil-ONU no Congresso brasileiro.