Parcela que não vota ‘de jeito nenhum’ em Bolsonaro chega a 61%

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Levantamento XP-Ipespe de agosto mostra que Jair Bolsonaro perderia no segundo turno para todos os nomes hoje colocados na disputa ao Palácio do Planalto. De Lula a Ciro Gomes, passando por Sergio Moro e João Doria, Eduardo Leite e Mandetta. Todos venceriam o presidente no confronto final.

Lula, por sua vez, não perderia no segundo turno para nenhum dos nomes atualmente colocados na disputa.

Em matéria de rejeição, 61% dos entrevistados não votariam em Bolsonaro “de jeito nenhum”. Já Lula é rejeitado por 45% dos entrevistados. Os que votariam em Bolsonaro “com certeza” são 23% contra 38% de Lula.

Foram realizadas 1.000 entrevistas, de abrangência nacional, de 11 a 14 de agosto. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.