13 out 2020, 19h27

O Governo do Pará lançou nesta terça a carteira de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista (CIPTEA).

A medida vai criar um banco de dados específico para identificar o número de autistas e suas necessidades no estado.