Pará registra redução de 39% no desmatamento em áreas estaduais

Enquanto o desmatamento avança em áreas federais da Amazônia sob o governo de Jair Bolsonaro, o Pará registrou em agosto, segundo dados do governo de Helder Barbalho e do Inpe, uma redução de 39% nos alertas de desmatamento nas áreas estaduais, em relação ao mesmo período de 2020.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo a pasta, nos últimos três meses, os avisos de desmatamento tiveram redução.

Em agosto de 2020, as áreas estaduais apresentaram alertas equivalentes a 193,50 km², enquanto no último mês deste ano foram registrados 117,86 km².