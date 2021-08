Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Pará reduziu em 32% o índice de desmatamento em julho, comparado com igual mês do ano passado. Em 12 meses, a redução foi de 554 quilômetros quadrados, o equivalente a uma área superior à cidade de Porto Alegre.

No último ano, o governo do Pará aumentou em dez vezes o efetivo de fiscais para combater o desmatamento ilegal. Nesse período, foram embargados 175.810 mil hectares de áreas com desmatamento criminoso, e apreendidos 5.667 m³ de madeira extraída de forma clandestina, 230 motosserras e 125 veículos, entre tratores, carregadeiras e escavadeiras.

Além do combate ao desmatamento, o Pará tem realizado uma série de ações de inclusão social para engajar a população na preservação ambiental, como o programa Territórios Sustentáveis, que já realizou mais de 400 entregas de títulos de terras, além do acesso a linhas de crédito e seguro rural.

Em outubro deste ano, Belém sediará o Fórum Mundial de Bioeconomia, pela primeira vez realizado fora de sua cidade natal, Ruka, na Finlândia.