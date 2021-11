Para Gleisi, Moro é agente dos EUA a caminho do Planalto

Gleisi Hoffmann anda impressionada com o avanço de Sergio Moro nas pesquisas. Como mostrou VEJA nesta semana, o ex-juiz da Lava-Jato larga com 10,7% no levantamento do Paraná Pesquisas.

Ao tentar novamente reescrever a história da Petrobras numa entrevista para a TV Fórum, assaltada nos governos do PT, a chefe do partido diz o seguinte sobre a Petrobras e Moro:

“É uma sandice esse negócio de vender a Petrobras, que foi criada para fortalecer o Estado brasileiro em cima da nossa capacidade produtiva de petróleo. Os EUA fazem guerra com o mundo por petróleo, invadem países, matam… aqui não. Só precisaram do Moro, que foi treinado no Departamento de Justiça norte-americano para fazer o desmonte de uma das maiores empresas do mundo”.