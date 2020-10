Para Fux, guerra de Doria e Bolsonaro pela vacina chegará à Justiça

Atualizado em 21 out 2020, 17h11 - Publicado em 22 out 2020, 06h03

Em entrevista à TV Justiça na tarde desta quarta, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, falou sobre o evento do STF com ONU e Oxford nesta quinta em que pretende apresentar o trabalho do Supremo em julgamentos relacionados à pandemia de Covid-19.

Ao tratar da emergência de saúde, claro, Fux não ignorou a crise do momento em torno da vacina, que volta a opor Jair Bolsonaro e João Doria. Para Fux, a questão da vacina tem grande potencial de ser judicializada.