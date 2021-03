Para driblar sombra no campo, Maracanã contrata ‘backup’ de grama

De março a setembro, o gramado do Maracanã sofre um drama peculiar: um sombreamento na área oeste com a área norte do estádio. No ano passado, o fenômeno causou danos tão graves que a grama precisou ser trocada.

Este ano, o estádio do Rio de Janeiro contratou duas fazendas, com grama plantada à disposição do estádio para substituição sempre que necessário for. As duas áreas juntas totalizam 21.000 metros quadrados e cobrem a área de três campos de futebol.

A solução não é barata: só o aluguel das fazendas, sem uso, não sai por menos de 500 mil reais. Além disso, o Maracanã conta agora com três equipamentos de lâmpadas holandesas que substituem o trabalho que a natureza faria por meio do sol.