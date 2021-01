Para conter covid, Pará anuncia o fechamento de divisa com Amazonas

Em uma ação inédita nos quase dez meses de pandemia, o governo do Pará decidiu fechar suas divisas com o vizinho Amazonas. A ideia é conter o avanço de casos de covid-19 no estado.

De acordo com o governador paraense, Helder Barbalho, um decreto será publicado nesta quinta-feira proibindo a circulação de embarcações com passageiros oriundos do Amazonas.

“Esta é uma medida preventiva e fundamental para que possamos evitar a ampliação do contágio dentro do estado do Pará e consequentemente os problemas de saúde em face da pandemia do coronavírus”, disse Barbalho em um vídeo que acaba de ser divulgado.

As fronteiras, explicou o governador, serão monitoradas pela Polícia Militar com embarcações e aviões.