Para agradar o chefe, general Ramos faz defesa pública do voto impresso, bravata de Bolsonaro.

“Liberdade é o maior bem de um povo e se sustenta na democracia. Mais transparência na eleição é mais força para a democracia”, disse o ministro-chefe da Casa Civil no Twitter.

Ramos publicou foto ao lado do deputado Filipe Barros (PSL-PR), relator da PEC do voto impresso.

Em coletiva na última segunda, 12, Bolsonaro voltou a atacar o voto eletrônico, afirmando que poderá “não aceitar” os resultados das próximas eleições.

“Eu estou com um problema só com um ministro aqui, que está tendo um ativismo legislativo na questão do voto impresso”, declarou em referência ao presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.