Para 78% dos brasileiros, saúde preocupa mais do que finanças na pandemia

Depois de toda a aglomeração vista nas festas de fim de ano e nas praias país aforam, o medo do vírus parece ter voltado a bater nos brasileiros.

Levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 15 e 18 desse mês, mostra 78,7% dos entrevistados disseram estar mais preocupados com a própria saúde e a da família do que com questões financeiras.

Os entrevistados que revelaram maior preocupação com a situação financeira da família do que com a saúde somaram 17,2%. 4,1% não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.105 pessoas em todas as unidades da federação. O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem estimada de erro de 2,0% para os resultados gerais.