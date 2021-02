Para 57%, condenações de Lula na Lava-Jato foram justas

Levantamento nacional do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 57% dos entrevistados consideram justas as condenações aplicadas pela Lava-Jato ao ex-presidente Lula tanto no caso do tríplex da OAS quanto na reforma do Sítio de Atibaia, feito pelo consórcio de empreiteiras saqueou a Petrobras nos governos petistas.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.264 habitantes das 27 unidades da federação, entre os dias 16 e 19 de fevereiro. A parcela de entrevistados que considerou injustas as condenações da Lava-Jato, por corrupção, contra o petista é de 37,6%. Outros 5,4% não opinaram.

Como o Radar mostra na edição de VEJA que está nas bancas, os ministros do STF já dão como certo, nos bastidores, que as condenações do petista na Lava-Jato serão anuladas por causa do que se descobriu nas mensagens de investigadores da força-tarefa, aquelas roubadas por hackers.