Pão de Açúcar comemora avanço das vendas de vinho pela internet

A necessidade de isolamento social por causa da pandemia e o avanço do e-commerce no país têm feito crescer as vendas de vinho na plataforma digital do Grupo Pão de Açúcar.

No primeiro trimestre deste ano, duas em cada dez garrafas de vinho vendidas pelo GPA foram comercializadas nos e-commerces do Extra e do Pão de Açúcar.

O desempenho dos vinhos ajudou a turbinar as vendas totais do grupo pela internet no período, que cresceram 137% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Também houve um salto de 60% no número de clientes virtuais na mesma base de comparação.

Em 2020, das 20 milhões de garrafas de vinho vendidas pelo grupo, 18% foram comprados online. A preferência dos brasileiros ainda é pelos vinhos tintos, que responderam por 64% das vendas no ano passado.