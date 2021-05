Pandemia leva CNI a prorrogar mandato da diretoria por mais um ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Conselho de Representantes da CNI decidiu há pouco prorrogar o mandato da atual diretoria da entidade por mais um ano. O placar da votação foi de 23 votos a favor, dois contra e uma abstenção.

A decisão foi tomada pela cúpula da Indústria para garantir que as ações em curso na atual gestão sejam concluídas, já que muitos cronogramas foram impactados pela pandemia de coronavírus.

A CNI tem atuado com as federações de indústria dos 26 estados e do Distrito Federal para aprovar medidas necessárias ao crescimento econômico, geração de emprego e renda.

Os programas de criação de redes de institutos de tecnologia e inovação, por exemplo, ainda estão em fase de conclusão. Projetos como compliance, integridade e transparência também estão sendo implementados em todas as federações.