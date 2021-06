Pandemia impulsiona consumo de cigarro entre adultos com mais de 45 anos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A pandemia de Covid-19 e o isolamento social impulsionaram o consumo de cigarros no Brasil.

Pesquisa da Kantar mostra que o aumento foi de 7% na categoria de ‘lícitos’, o que corresponde a 700 mil novos fumantes.

De acordo com o levantamento, houve retração de compra na faixa entre 18 e 34 anos e a alta no consumo foi puxada pelo público com mais de 45 anos.

O crescimento nessa faixa etária foi de 6%, com cerca de 500 mil fumantes a mais.

O estudo comparou o primeiro trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020.