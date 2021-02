Pandemia? Em um único dia, Câmara recebe pelo menos mil pessoas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um ato da Mesa da Câmara desta semana foi claro e restringiu o acesso à Câmara dos Deputados praticamente a congressistas, servidores, terceirizados e profissionais da imprensa.

Mas não é o que está se vendo.

Apenas ontem, pelo menos 1.000 pessoas de fora da Casa e que não são credenciados lotaram corredores, gabinetes e salas de reuniões. A grande maioria era de prefeitos e assessores, que foram em busca de emendas para seus municípios.

A relação de “liberação de acesso emergencial”, que Radar teve acesso e que faz o controle de quem entra e sai, listou essas centenas de pessoas, que podem ser bem mais.

Essa lista registra a identidade de quem entra, o motivo de estar ali e em qual gabinete irá se dirigir. Ou seja, o deputado que apadrinha esse acesso indevido aparece também nessa planilha.

Entre os gabinetes, o mais acessado foi da deputada Renata Abreu (Podemos-SP), com 59 registros de acesso oficiais. Ela é presidente do partido.

Em seguida, aparece Laércio Oliveira (PP-SE), com 43 registros de acesso, seguido de Daniel Freitas (PSL-SC).

A liderança que recebeu maior número de visitantes fora de época foi a do Avante, com 66 acessos. O “dono” do partido é o deputado Luis Tibé, de Minas Gerais, estado que controla dezenas de prefeituras.