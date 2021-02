Pandemia aquece mercado de autopublicação de livros

A plataforma de publicação independente de livros Clube de Autores fechou 2020 com faturamento de 8,5 milhões de reais. Ao todo, o volume de vendas foi 55% maior do que o de 2019. A quantidade de livros publicados também subiu – foram 14.766 novas obras, número 18% superior na comparação com 2019.

“A pandemia foi um desafio para todas as áreas do mercado. No setor livreiro, onde muitas empresas ainda não estavam automatizadas, 2020 serviu como um ano de ruptura e transformação”, explica Ricardo Almeida, CEO do Clube de Autores. A plataforma espera crescer 50% neste ano, seguindo a estratégia de ampliar os canais de distribuição.

Para Almeida, não só modificar a forma como o setor atua, a pandemia fez com que as pessoas adquirissem novos hábitos durante o isolamento. Segundo ele, a aceitação da literatura independente no mercado tradicional cresceu ainda mais que no ano anterior, fazendo com que 47% dos pedidos do Clube de Autores fossem feitos por livrarias maiores e que revendem essas publicações.