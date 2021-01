País passa por janeiro sem rebeliões ou ataques de facções

Com medidas de planejamento e de inteligência adotadas no fim do ano dentro do sistema penitenciário, o Ministério da

Justiça de André Mendonça colheu uma vitória nesse início de 2021.

É o primeiro mês de janeiro, em muitos anos, que o país não sofre com rebeliões ou ataques de facções criminosas nos estados. Nada de ônibus queimando em Santa Catarina, rebelião no Maranhão, Amazonas ou no Rio Grande do Norte, por exemplo.

O Ceará, foco constante de preocupação no ano passado, também passou o mês sem entrar no noticiário nacional da crise de segurança.