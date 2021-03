‘Painel do oxigênio’ da Anvisa revela colapso em vários estados do país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Anvisa colocou no ar (acesse aqui) há pouco um painel que permite verificar a produção, o consumo e a distribuição de oxigênio no Brasil. Os dados foram fornecidos pelas empresas fabricantes, envasadoras e distribuidoras de oxigênio medicinal.

Os primeiros dados dizem respeito ao período compreendido entre os dias 13 e 17 de março. O painel será atualizado todas as sextas-feiras, com a informação dos últimos sete dias.

Eventuais dados de estoque zerados podem ocorrer devido à ausência de fornecimento de informações por parte das empresas ou por inexistência de empresas no estado. Assim, estados como o Acre, onde não existem empresas produtoras, não constarão no painel.

O painel é uma ferramenta para acompanhamento do possível desabastecimento do mercado, possibilitando, assim, conduzir ações preventivas, em médio e longo prazo. As informações disponíveis sempre tratam de um cenário fixo que considera um período de sete dias anteriores.

São disponibilizadas duas telas para consulta, com informações separadas por estado. A primeira tela traz os dados dos fabricantes de oxigênio e a segunda as informações das envasadoras do produto.

Nas duas telas são exibidos os dados do estoque disponível (em verde) e da venda (em vermelho) no período citado (nesse primeiro painel, entre os dias 13 e 17 de março).

Na lateral esquerda do painel é possível saber para onde os produtos foram enviados: instituições privadas, públicas ou distribuidoras. Todas as informações são disponibilizadas em metros cúbicos.