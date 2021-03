Pai e mãe de ministro do STF estão internados com coronavírus em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Nunes Marques, do STF, não passou por dias exatamente tranquilos nesta semana que antecedeu o julgamento desta terça-feira em que pediu vista do recurso de Lula pela suspeição de Sergio Moro.

O ministro passou o tempo todo em São Paulo cuidando do pai e da mãe, internados com coronavírus no Hospital Sírio-Libanês.

Nunes Marques inclusive votou na sessão desta terça diretamente da capital paulista. Os pais do ministro, felizmente, estão fora de perigo.