Pai de Eduardo Paes morre de Covid-19 no Rio

O advogado Valmar Souza Paes, pai do prefeito do Rio, Eduardo Paes, morreu na tarde desta sexta-feira, 25, vítima de Covid-19. A informação foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa da prefeitura.

O pai do prefeito tinha 78 anos e chegou a ser internado em abril. No final do mês ele precisou ser intubado. Eduardo Paes e a sua mãe, Consuelo, já foram contaminados com o vírus, mas não chegaram a desenvolver as formas graves da doença. Nascido na Bahia, Valmar era casado há 54 anos com Consuelo. Ele deixa três filhos e cinco netos.