Paes vai ao interior dar visibilidade ao seu candidato ao governo do Rio

O leitor do Radar deve conhecer Felipe Santa Cruz, o atual presidente nacional da OAB. Mas será que uma senhorinha na periferia de Macaé, cidade petroleira no norte do estado do Rio, a 180 quilômetros da capital, também o conhece? Pois é isso que o grupo político do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), também se pergunta.

O advogado de 49 anos e que encerrará em janeiro de 2022 seu segundo mandato como chefe da OAB é a aposta de Paes em seu plano de liderar uma nova força política no estado. Paes tem o apoio do cacique mor do PSD, Gilberto Kassab, para apostar tudo na busca por espaço político regional. Ter um candidato ao governo do Rio nas próximas eleições é fundamental e, neste caso, as ambições de Kassab e Paes batem. Não é segredo que o prefeito sonha em um dia ocupar a cadeira do Palácio Guanabara. Pela primeira vez em sua carreira, ele tem um partido para mandar e desmandar.

Paes já disse publicamente que não será candidato no ano que vem. No último dia 23, em evento oficial do partido no Rio, Santa Cruz foi tratado como virtual pré-candidato. Alguns atores políticos do estado dizem reservadamente acreditar que o advogado é uma espécie de peão no xadrez político de Paes ou um esquenta banco para quando chegar a hora da verdade o atual prefeito surgir para assumir o seu lugar ou usar o capital político obtido até ali para negociar acordos que façam sentido para o seu projeto. O entorno do prefeito rechaça essa possibilidade.

Paes convidou Fernando Gabeira para a sua vice nas eleições de 2020, mas o jornalista e ex-deputado não aceitou. O atual vice de Paes, Nilton Caldeira (PL), é do partido do governador Cláudio Castro, que tentará a reeleição. Na condição atual, Paes disse que não sairia da prefeitura para tentar o governo, já que deixaria a cadeira para o PL sem a garantia de vencer no pleito estadual. Se fosse um aliado mais possível de ser controlado, talvez fizesse a aposta de se lançar ao cargo no ano que vem. Aliados dizem que não é o caso e que ele esperará até eleição de 2026 para tentar se eleger governador. Por essas razões, Paes lançará seu candidato próprio no ano que vem e, ao que parece, trabalhará por ele. Ao menos é o que está posto neste momento.

No próximo sábado, ele dará início ao que dentro do PSD do Rio foi batizado como “Pé na Estrada 55”, que é uma série de viagens ao interior que o prefeito da capital fará com seu candidato a tiracolo. O número é a referência do PSD nas urnas. O objetivo do giro é tornar Santa Cruz mais conhecido. A primeira parada será em Macaé, no norte do estado, e no mesmo dia Cabo Frio, da turística Região dos Lagos. Haverá, segundo pessoas que vão participar da viagem, uma certa preocupação para não parecer campanha antecipada.

O PSD tem pesquisas internas que avaliam três cenários eleitorais para o Rio no ano que vem: um com Felipe Santa Cruz sozinho, um com ele sendo apoiado publicamente por Paes e outro com o prefeito como o candidato de fato. No primeiro cenário, o advogado tem 1% das intenções. No segundo, seu percentual vai a 16%. No terceiro, Paes teria pelo menos 25% do eleitorado. O grupo do prefeito acredita poder trabalhar com Santa Cruz para ele chegar a um patamar competitivo no ano que vem.