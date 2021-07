Paes declara que votou em Ciro Gomes nas eleições de 2018

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), recebeu Ciro Gomes e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, para um almoço no Palácio da Cidade, sede do governo da capital fluminense, na tarde desta terça-feira, 13.

Paes e o presidenciável conversaram sobre economia e a conjuntura nacional. Os dois teriam encontrado diversos pontos de convergência de ideias, mas não chegaram a firmar nenhum compromisso para as eleições do ano que vem.

Durante essa conversa, Ciro pediu que Paes colocasse seu nome em sua lista diária de orações, ao que o prefeito respondeu que o faria com prazer, já que o pedetista foi sua escolha no primeiro turno das eleições de 2018.

Ciro reagiu com surpresa à afirmação, dado que Paes nunca declarou publicamente em quem votou naquele ano. Somente pessoas do seu círculo mais próximo souberam de seu voto. Depois do evento, Ciro fez um registro do encontro nas redes e recebeu como resposta de Paes que “o Rio estará sempre de portas abertas”.

O pleito de 2018 foi marcado pelo sentimento antipetista que ajudou Jair Bolsonaro a se alçar ao poder. Paes tentava naquela época se eleger governador do Rio, mas acabou perdendo para Wilson Witzel no segundo turno.

Durante a campanha, ele teve que omitir seu passado de aliança com os governos do PT enquanto era prefeito. Assim que deixou a cabine de votação no primeiro turno, Paes se recusou a declarar seu voto no candidato a presidente aos repórteres que o esperavam do lado de fora.

Paes tenta viabilizar a presença de seu grupo político nas eleições do ano que vem para o governo do Rio. Ele tenta emplacar o nome do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, como candidato do PSD ao cargo. No mês passado, Paes e Santa Cruz estiveram em um almoço no Palácio da Cidade com o ex-presidente Lula e aliados.