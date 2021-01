Paes anuncia que Rio não terá mais Carnaval em julho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Paes confirmou há pouco nas redes o que o Radar revelou na edição de VEJA que está nas bancas: a sensação entre as escolas de samba do Rio de que a demora na chegada da vacina inviabilizaria a realização do Carnaval, ainda que em formato reduzido.

O prefeito do Rio de Janeiro anunciou que não haverá Carnaval na cidade em 2021 — nem mesmo o “CarnaRio”, festa fora de época instituída pelo governo no estado há uma semana.

“Essa celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba. Algo impossível de se fazer nesse momento. Dessa forma, gostaria de informar que não teremos Carnaval no meio do ano em 2021″, escreveu Paes.

Além da falta de vacina, entre as agremiações havia a preocupação de que não houvesse tempo hábil — e nem dinheiro — para a realização de todos os preparativos da festa, que exigem meses de dedicação.