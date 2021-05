Paes acaba com prestação de contas para projetos na lei de incentivo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A gestão de Eduardo Paes colocou na rua, no fim de abril, um decreto que modificou as regras da lei de incentivo à cultura do Rio.

Projetos abaixo de 300.000 reais serão desobrigados a prestar contas com as notas fiscais e a discriminação detalhada dos serviços e produtos contratados durante a produção.

Pela nova regra, as produtoras deverão comprovar apenas “a realização integral do objeto, demonstrando a boa e regular aplicação dos recursos públicos”. Notas fiscais só serão exigidas em caso de suspeita de irregularidades.

A prefeitura diz que a mudança é para simplificar o acesso à lei. Na prática, segundo fonte do setor, pode alimentar a informalidade nas produções, além de facilitar desvios de recursos.

Há ainda risco de a lei cair em descrédito junto a grandes patrocinadores, regidos por regras estritas de compliance. Será que uma corporação terá interesse em patrocinar projetos para os quais não se exige transparência de gastos?