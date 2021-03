Pacto de poderes para focar na pandemia encalhou na ala radical do governo

O sentimento em algumas autoridades que tiraram a manhã da última quarta-feira para se reunir com Jair Bolsonaro é de que não durou uma semana o tal pacto de poderes anunciado naquele dia.

A ideia era deixar pequenos atritos de lado para focar de uma vez por todas em acabar com a pandemia. A turma só esqueceu de combinar com a ala ideológica do Planalto, sempre amparada pela família presidencial, que tratou de tumultuar as relações com o Legislativo.

Um assessor especial do presidente foi fazer sinais de gosto duvidoso atrás de Rodrigo Pacheco numa sessão do Senado. Já Araújo, depois de tentar sem sucesso obter apoio no Parlamento para ficar no cargo, decidiu atacar o Senado para tentar sobreviver com o apoio dos radicais.

“Se Bolsonaro não demitir esse Ernesto nesta segunda, ficará evidente a perda de tempo que foi a conversa da quarta passada”, diz um participante daquela conversa.