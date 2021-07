Pacheco vai ler logo mais, no Senado, a prorrogação da CPI da Pandemia

Rodrigo Pacheco bateu o martelo há pouco, numa conversa com colegas no Senado. Tão logo abra nesta quarta a última sessão da Casa antes do recesso, vai ler o pedido de prorrogação que garante à CPI da Pandemia mais 90 dias de funcionamento no Legislativo.

A sequência dos trabalhos durante o recesso, no entanto, depende de o Congresso votar ou não nesta quinta a LDO. Se votar, a CPI entra em recesso e as novas reuniões só retornarão em agosto. Se não votar… Aí o Parlamento não entra em recesso e os trabalhos podem seguir de todo jeito.