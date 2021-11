Pacheco terá novo ‘palanque presidencial’ nesta semana no PSD

Na construção do projeto nacional do PSD para 2022, Gilberto Kassab preparou para esta quarta-feira um grande evento para mostrar ao poder constituído em Brasília um partido unido em torno de um nome e de um projeto de país.

O PSD fará um grande evento em Brasília com cerca de 800 lideranças de todo o país para discutir o programa majoritário da sigla para 2022.

A política de alianças estaduais e as bandeiras que nortearão a caminhada do PSD com Rodrigo Pacheco estarão na pauta, que deve ser concluída com o lançamento de uma “Carta de Brasília”.

Com grandes partidos como o PSDB e o União Brasil — ainda em formação — mergulhados em divisões internas, Kassab pretende unir o partido em torno do projeto presidencial de Pacheco. Claro que as diferentes frentes do PSD no país poderão discutir alianças estaduais livremente, como todos os outros partidos já começam a fazer, mas Pacheco tende a ser a unidade no evento de Brasília.