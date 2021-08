Pacheco tenta reabrir diálogo entre Bolsonaro e o STF

Presidente do STF, o ministro Luiz Fux recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quarta para uma conversa. O senador foi pedir ao chefe da Corte que reconsidere sua posição de encerrar as conversas com Jair Bolsonaro, diante dos seguidos ataques do presidente da República ao tribunal e seus integrantes.

Pacheco assumiu o papel de tentar mediar os conflitos na Praça dos Três Poderes para tentar reabrir o diálogo em Brasília. Com isso, se uma nova conversa entre chefes de poderes for ocorrer, será por iniciativa de Pacheco. O chefe do STF, segundo interlocutores, não vai assumir a dianteira nesse novo movimento.

No dia 5 de agosto, o presidente do STF cancelou a reunião que estava marcada entre os chefes dos Poderes e mandou um duro recado a Bolsonaro. “O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito”, disse Fux.