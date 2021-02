Pacheco promete ‘defender o Estado Democrático de Direito no Senado’

Favorito na disputa pelo comando do Senado, o senador mineiro Rodrigo Pacheco discursa neste momento na tribuna da Casa. Ele faz uma defesa importante da democracia, da harmonia entre os poderes e da Constituição. Advogado de formação, garante que irá, se for o vencedor, defender o “Estado Democrático de Direito”, distante, portanto, do bolsonarismo radical que sonha fechar instituições e implantar uma nova ditadura no país.