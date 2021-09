Pacheco pede cooperação de poderes por pauta prioritária de país

Presente nesta segunda num evento da Associação Brasileira de Supermercados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez um discurso com recados ao bolsonarismo radical ao defender a união do país em torno de pautas prioritárias e dizer que “nossos inimigos não são as instituições”.

Diante de uma plateia de 400 empresários e lideranças da Abras, o presidente do Senado compartilhou sua visão a respeito de quatro conceitos, considerados por ele como essenciais para o atual momento do país.

“O primeiro é união nacional, que não significa aceitar tudo, pois a divergência sempre existirá em um regime democrático. O segundo é o respeito, especialmente na relação dos poderes e das instituições. E respeito também à classe produtiva. Em terceiro ponto, destaco a responsabilidade, em especial a responsabilidade fiscal, para que tenhamos um país com o ´tamanho certo´. E o quarto ponto é o otimismo. Não podemos nos render ao negacionismo e ao negativismo. É preciso que estejamos voltados ao desenvolvimento do país.”

Também estiveram presentes no evento o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, o ministro da Cidadania, João Roma.

Também presente, o deputado Efraim Filho destacou que a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, da qual é presidente, é a voz dos supermercados dentro do Parlamento: “Precisamos do setor colaborando com as agendas mais importantes do Brasil. Da nossa parte, seguimos trabalhando para acabar com a ideia de que empreendedor é vilão. Queremos que quem produza seja reconhecido.”