Rodrigo Pacheco escreveu sozinho o discurso em que bateu na política “sem inteligência” de Jair Bolsonaro no Planalto.

O chefe do Senado, agora pré-candidato do PSD à Presidência da República também bateu na política de “ódio”, no “extremismo”, no “radicalismo” e em tantos outros problemas do país causados pelo bolsonarismo.