Pacheco e Lira vão se reunir para decidir sobre ação com governadores

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, chegou há pouco a Brasília determinado a se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, nesta segunda para avaliar que tipo de papel o Congresso poderá exercer nessa mobilização nacional dos governadores que pretende estabelecer, pela primeira vez, um plano de país no combate ao coronavírus.

Pacheco ainda avalia o noticiário sobre a ação de 23 governadores — somente quatro estados ainda não aderiram: Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins — para se posicionar sobre o tema.

Diante das resistências do presidente Jair Bolsonaro em liderar o país no combate ao coronavírus, Pacheco e Lira já vêm atuando nos últimos dias para agilizar a compra de vacinas.

Ainda não está claro se os chefes do Parlamento vão aguardar a divulgação da carta dos governadores para se unirem ao grupo, ou se já contribuirão com a carta.