Pacheco diz ter ‘convicção’ que Alcolumbre fará sabatinas até fim do mês

Em viagem a Portugal, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) afirmou ter “convicção” de que a Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre, decida até o final do mês sobre a sabatina de André Mendonça, indicado de Bolsonaro ao STF.

A presidência do Senado já havia anunciado uma força-tarefa entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro entre os parlamentares da comissão.

“Tenho muita convicção que a CCJ não só em relação a essa indicação [da vaga ao STF], mas em relação a outras indicações, inclusive do CNJ e do CNMP, possa realizar as sabatinas e envie ao Plenário para apreciação. Tenho muita confiança que isso tudo possa acontecer no final de novembro e início de dezembro”, afirmou Pacheco a jornalistas durante o Fórum de Integração Brasil/Europa, em Lisboa.

Pelo regimento do Senado, a sabatina de autoridades precisa ser presencial — os senadores precisam estar na Casa para votar, de forma secreta. O “esforço concentrado” anunciado por Pacheco visa acelerar não só os trabalhos de nomes ainda não sabatinados, mas também daqueles que já passaram pelo procedimento e precisam de aprovação no Plenário.