Pacheco diz que país precisa decidir se quer união ou caos na pandemia

Ao falar nesta terça num evento do jornal Correio Braziliense, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resumiu as duas opções postas hoje na mesa do presidente Jair Bolsonaro diante do agravamento da pandemia no país.

Para Pacheco, o país tem dois caminhos a trilhar neste momento de crise. Não há terceira via. “Precisamos dar conta desse desafio e dessa solução a partir de um pacto nacional que envolva um conceito muito importante que é o da união. Há dois caminhos que podemos perseguir no Brasil neste momento: o da união nacional e o do caos nacional”, disse Pacheco. Aí cabe a nós decidirmos”, disse o chefe do Congresso sem citar diretamente Bolsonaro.

Nesta quarta, como o Radar já mostrou, os chefes do Legislativo, do STF e de outros órgãos terão reunião com Bolsonaro para discutir medidas que tirem o país da grave situação de colapso na saúde diante da explosão de casos e mortes provocadas pelo coronavírus.