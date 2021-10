Pacheco diz considerar indiciamento de Heinze na CPI ‘um excesso’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

26 out 2021, 15h32

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acaba de divulgar uma nota para comentar o indiciamento do senador Luis Carlos Heinze no relatório final da CPI da Pandemia, que classificou como “um excesso”.

“Nunca interferi e não interferirei nos trabalhos da CPI. Mas, pelo que percebo, considero o indiciamento do Senador Heinze um excesso. Mas a decisão é da CPI”, afirmou Pacheco.

A decisão do relator Renan Calheiros foi tomada de última hora, durante a reunião desta terça-feira, a pedido do senador Alessandro Vieira.

“Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Heinze reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela cidade, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos, eu queria nessa última sessão dar um presente a vossa Excelência. Vossa Excelência será o 81º indiciado dessa Comissão Parlamentar de Inquérito”, declarou o relator.