Pacheco discute a crise com líder do governo no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Enquanto Arthur Lira se prepara para um pronunciamento por volta de 12h30, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está reunido nesta manhã com o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra.

Há muita coisa acontecendo, após as manifestações de terça, inclusive a crise da tal medida provisória editada por Bolsonaro para mudar o Marco Civil da Internet e que Pacheco pode devolver, segundo líderes da oposição.

“As conversas são para traçar os próximos passos sempre no sentido de buscar a normalidade dos trabalhos, sem colocar mais lenha na fogueira”, diz um aliado de Pacheco.