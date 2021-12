Pacheco da 180 dias para relator do Orçamento identificar emendas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Rodrigo Pacheco despachou nesta sexta um ofício ao relator do Orçamento, Márcio Bittar, em que lista providências adotadas por ele para regularizar a situação das emendas parlamentares.

Além de aprovar um projeto de resolução sobre o tema, o chefe do Senado disponibilizou a Bittar toda a estrutura técnica da Casa para que o relator adote medidas de modo a “individualizar e detalhar as indicações das emendas” de cada parlamentar, além de “declinar as respectivas motivações” das emendas.