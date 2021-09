Pacheco cobra Queiroga por vacinação de todos os brasileiros até dezembro

Rodrigo Pacheco vai enviar um ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, solicitando a imunização de toda a população brasileira, com duas doses das vacinas, até o final deste ano. O pedido do presidente do Senado e do Congresso para acelerar o cronograma de vacinação havia sido feito em reunião do senador com governadores, no início do mês.

“Já estou me desincumbindo, governador Wellington Dias [Piauí], daquilo que tratamos na reunião para tenhamos sempre uma boa relação federativa no país para resultar em soluções efetivas para o povo brasileiro. E, nesse momento de pandemia, falo em especial sobre o cronograma das vacinas. Estou encaminhando ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a solicitação deste cronograma de vacinação até dezembro. Rendo minhas homenagens ao excelente trabalho feito por ele, mas é importante nos unirmos para imunizarmos definitivamente toda a população brasileira até o final do ano”, anunciou Pacheco.