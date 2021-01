Pacheco atende a ‘anseios progressistas’, diz Ciro ao anunciar apoio do PP

Como o Radar antecipou nesta terça, a bancada do PP do Senado bateu o martelo e irá apoiar Rodrigo Pacheco na disputa pela presidência da Casa.

O anúncio foi feito há pouco, por Ciro Nogueira: “Acreditamos que o senador Rodrigo Pacheco se identifica com os anseios progressistas de unificar o Senado Federal em torno de projetos que vão garantir a retomada do crescimento econômico do país pós-pandemia e as reformas de que o Brasil precisa”.